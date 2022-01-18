Тренер «Шахтера» прояснил ситуацию по Коноплянке

Ассистент главного тренера Шахтера Давиде Поссацини прокомментировал ситуацию с полузащитником Евгением Коноплянкой, который не полетел вместе с «горняками» на учебно-тренировочный сбор в Турцию.



«Вместе с тренерским штабом мы решили, что в определенные дни у нас будет только одна тренировка. Обычно это будет обеденное время. С тренировочным процессом все хорошо, ребята сконцентрированы и выполняют все наши требования. Прошло всего два дня сборов, а я вижу, что игроки в хорошей форме. Но это говорит только о том, что они отлично работали во время отпуска.

Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться», — цитирует Поссацини ТК «Футбол 1/2/3».

Коноплянка перешел в «Шахтер» в 2019 году. За два с половиной года в состав украинец провел всего 46 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три ассиста.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Винисиус Тобиас присоединился к «Шахтеру»

Стало известно, на каких условиях Коноплянка может перейти из «Шахтера» в «Днепр-1»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.