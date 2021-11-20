Тренер «Шахтера»: Провели очень сложный матч против «Руха», но именно такого ожидали

Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини прокомментировал матч 15-го тура УПЛ с Рухом (2:0). Отметим, что Роберто Де Дзерби получил красную карточку во втором тайме.

«Мы провели очень сложный матч, но именно такого ожидали. Даже слишком. Было очень тяжело, потому что с первой минуты они играли просто в обороне, в конце концов, все ближе и ближе к своим воротам. Было очень сложно найти гол.

Я очень ценю, как терпеливо наши ребята играли до конца, не теряли уверенности в себе, выдерживали нашу философию. В итоге на последних минутах мы забили. Что касается удаления Роберто, я не заметил, что случилось, потому что в тот момент бежал на поле к Маркосу Антонио. Я знаю Роберто очень хорошо, и он всегда уважает всех – и арбитров, и соперников. Может быть, произошло просто какое-то недопонимание и единственный виноватый – язык», — цитирует Поссанцини официальный сайт клуба.

Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков.

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