Тренер сборной Украины прокомментировал победу в отборе Евро-2023 над Финляндией

Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович прокомментировал победу над Финляндией (77:71) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023

"Эмоционально и физически мы многое оставили в матче с Францией. Я ждал сегодня тяжелый матч. Финляндия – сложный соперник, играющий в очень агрессивный баскетбол все 40 минут, бросает, быстро играет. Мы одержали важную победу.

Я очень благодарен нашим игрокам за то, что они сделали в этих двух играх. Это было очень-очень тяжело.

Много работы было и в атаке, и в защите. Мы старались, играли на максимуме. Иногда получалось, иногда нет. Были проблемы через четыре фола Юркевичус, мы искали варианты замены. Но все девушки сыграли как можно лучше.

Оценка старта? Только позитив. Мы добились результата в этих двух матчах. Будем готовиться дальше, исправлять ошибки, которые были допущены".

Ранее сборная Украины обыграла команду Франции и теперь после победы над финскими баскетболистками закрепилась на первом месте в группе. Также соперниками украинок в группе будет сборная Литвы.

На чемпионат Европы гарантированно выходят сборные, которые займут первые места в своих группах. На континентальное первенство также попадут четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми.

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