Тренер сборной Украины по хоккею объяснил причины натурализации игроков

Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук рассказал, в каком порядке будет проходить натурализация игроков для главной команды страны.

«Процесс натурализации не такой быстрый. Мы должны соблюдать правила Международной федерации хоккея и законы нашего государства. Следует придерживаться всех процедурных деталей.

При этом, понимая необходимость усиления отдельных позиций, я остаюсь поклонником комплектования сборной Украины именно воспитанниками украинского хоккея.

Иностранные хоккеисты в нашей команде если и будут, то только те, кто сильнее местных игроков на две-три головы. Конечно, события, которые сопровождали хоккейную жизнь Украины в течение 2021 года, выбора нам не оставляют — без натурализованных игроков обойтись невозможно.

Конкретных фамилий пока не буду называть. Могу отметить, что многие иностранные хоккеисты, выступающие в нашем чемпионате, хотят помочь украинской сборной.

Как правило у этих ребят есть украинские корни. Просто 30 лет назад их родители или дедушки с бабушками жили вне нынешних границ Украины.

Массовой и искусственной натурализации не будет. Мы остановим свой выбор только на хоккеистах, которые реально помогут сборной», — приводит слова Шахрайчука официальный сайт ФХУ.



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