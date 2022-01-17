Тренер сборной Украины по гандболу: этой команде нужно время, чтобы развиваться

Главный тренер сборной Украины по гандболу Михаэль Биглер дал комментарий после поражения в третьем туре группового этапа чемпионата Европы против Хорватии (25:38).

«Мы многому научились, но этой команде еще нужно развиваться. Мы знали это еще до приезда на чемпионат Европы. Сборная Украины сыграла в фантастической группе против трех отличных команд. Мы должны идти шаг за шагом.

Мы провели не лучший матч против Сербии, против Франции сыграли намного лучше, а в игре с Хорватией было нечто усредненное. Этой команде нужно время, игроки очень трудолюбивы, но им нужно время», — приводит слова Биглера ресурс Eurohandball.com.

Сборная Украины не набрала ни одного очка в матчах против Сербии, Франции и Хорватии и покидает чемпионат Европы после группового этапа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Специя» благодаря результативной передаче Коваленко сенсационно выиграла у «Милана»

Селезнев присоединился к «Минаю», приехали новички из «Ингульца», «Ворсклы» и «Таврии»

ФХУ применила санкции к участникам и организаторам хоккейной Суперлиги

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.