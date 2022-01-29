Тренер сборной Украины по футзалу поблагодарил сербов

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко дал комментарий после матча с Португалией (0:1) в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Несмотря на поражение, наши вышли в четвертьфинал с тремя очками.

«Игра нам давалась, мы к ней подготовились. Мы хотели победить, не рассчитывали на результат параллельного матча. К сожалению, не реализовали убойные моменты. Хотели забить и играть уже по счету. Похоже, всё свое забили в поединке с сербами, а сегодня не пошло.

Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал. Но я думаю, что своей сегодняшней игрой мы заслужили попасть в восьмерку лучших. Я горжусь ребятами, которые отдали все силы — и даже больше. Сейчас главная задача — восстановиться и хорошо подготовиться к следующему матчу.

Игра с пятым полевым игроком во втором тайме? Было заметно, что португальцы начали нас поджимать, мы отходили к своим воротам. Мы еще изначально понимали, что такой вариант развития событий возможен. У них обойма из 14-ти игроков, постоянная ротация, они свежие, хорошо двигаются. Мы были к этому готовы и планировали таким образом рвать игру. Поэтому мы выпускали пятого полевого, пытаясь отодвинуть игру от собственных ворот, где-нибудь придержать мяч. И если бы португальцы побежали на нас, мы постарались бы забить.

Но они не стали этого делать, их где-то устраивала ничья. Особых моментов при такой игре мы не создали, но уже после пропущенного гола имели реальные шансы. К сожалению, забить не удалось.

Травма Зварыча? У него что-то с мизинцем. Трудно сказать, насколько это сильно повреждение. Надеемся, что это просто ушиб. Проведем обследование, будем надеяться, что он сможет играть», — приводит слова Косенко официальный сайт УАФ.

В четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины сыграет с Казахстаном.

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