Тренер сборной Украины по футзалу: наша мотивация в игре с Сербией должна зашкаливать

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата Европы против сербов. Игра состоится сегодня, начало — 15.30.

«Мы полностью разобрали неудачную игру против Нидерландов. Одной из причин поражения было то, что мы не реализовали наши моменты.

Тренерский штаб пообщался с ребятами и сделал все, чтобы их успокоить. Они очень переживали, и это вполне понятно. Поражение в стартовой игре добавило нам проблем. Надеюсь, что наши игроки после этого сбросят с себя какое-то бремя. Будем пытаться победить, приложим к этому все усилия.

Понятно, что в предстоящей игре наша мотивация будет очень высокой. Нам нельзя проигрывать. Если у сербов в случае поражения еще будут какие-нибудь варианты для выхода в плей-офф, то у нас их не будет. Потому наша мотивация должна зашкаливать.

Не знаю о мотивации сербов, наверное, они сами разберутся. Это очень хорошая команда, которая в последнее время очень добавила. В ней появились очень классные игроки. Это сборная с высокой командной скоростью. Нам будет непросто и надо настраиваться на серьезное противостояние.

По-моему, сейчас сербы хорошо подготовлены. По крайней мере, по игре с Португалией (2:4) было видно, что и командные действия, и исполнители у них на высоком уровне», — приводит слова Косенко официальный сайт УАФ.



Напомним, что в первом туре сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3).

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