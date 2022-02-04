Тренер сборной Украины по футзалу: нам не хватало свежести, парни играли через «не могу»

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко дал комментарий после матча с Россией (2:3) в рамках полуфинала чемпионата Европы.

«Сначала мы хотели играть 4 на 4, но нам не удавался выход из-под прессинга. А когда начали играть с пятым полевым, то забили два гола, имели еще моменты.

Мы перешли на пять полевых игроков из-за того, что заработали пять фолов. Также мы планировали такой вариант на случай, если что-то не будет получаться, чтобы сбить соперника с игрового ритма. Что-то у нас в этом плане вышло.

Было заметно, что нам не хватало свежести. Все-таки у нас было мало ротации из-за усеченного состава. Парни играли через «не могу». Хочу поблагодарить их за эту игру, за то, что они перетерпели и выдержали, а при удачном стечении обстоятельств могли и сравнять счет.

Любые медали чемпионата Европы — память на всю жизнь. Будем обидно выйти в полуфинал и вернуться домой без медалей. Постараемся восстановиться, насколько сможем, и достичь позитивного результата в матче за бронзу», — цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

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