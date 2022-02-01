Тренер сборной Украины по футзалу: мы не будем выбирать себе соперника по полуфиналу

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился мнением о возможном сопернике по полуфиналу Евро-2022. Украинцы, обыгравшие в четвертьфинале Казахстан (5:3), выходят на победителя пары Россия — Грузия.

«Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает команда, которую ты вроде бы хотел видеть, потом возникает определенный недонастрой и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а будем смотреть матч. Всей командой посмотрим эту игру, разберем, и будем готовиться к следующему сопернику», — приводит слова Косенко официальный сайт УАФ.

Сборная Украины сыграет в полуфинал чемпионата Европы по футзалу 4 февраля. Соперник наших определится сегодня в матче Россия — Грузия, который начнется в 18.00.

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