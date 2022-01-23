Тренер сборной Украины по футзалу: мы были сильными морально и сыграли раскованно

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился впечатлениями от разгромной победы над Сербией (6:1) в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

«Мы были слишком напряжены в первом матче, но сегодня нам удалось сыграть более уверенно. Сегодня для нас был определяющий матч. Даже в случае ничьей у нас были бы невысокие шансы на выход.

Не могу сказать, что мы улучшили нашу игру, это невозможно за три дня. Но сегодня мы были сильны морально и смогли сыграть более раскованно», — приводит слова Косенко официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины после двух туров набрала шесть очков при разнице мячей 8:4. В последнем туре наши 28 января сыграют с лидером группы Португалией (шесть очков, разница мячей 8:3), а сборная Нидерландов (три очка, разница — 4:6) сразится с Сербией, у которой ноль пунктов.

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