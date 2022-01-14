Тренер сборной Украины по фристайлу: любую медаль придется вырывать зубами

Главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев дал комментарий накануне Олимпиады 2022 года, которая пройдет в феврале в Пекине.

«Как мы уже видели на многих предыдущих соревнованиях, и при большой команде можно остаться без медали — это не упрощает и не облегчает нам задачу взять награду.

В любом случае нужно быть максимально собранными и не думать, что если вот нас сейчас больше, то будет легче. Нет, нам никто ничего не подарит в Пекине, нужно будет все вырывать зубами. По-другому никак.

Всегда перед Олимпиадами были тестовые соревнования, это в первый раз мы едем и не знаем, что там будет.

Это COVID-19 внес свои коррективы, но никто из других команд там тоже не тренировался. И китайцы говорят, что тренировались на другом объекте, если им верить.

Так что все команды будут впервые прыгать на этом трамплине», — сказал Аблаев в интервью «Суспильному».

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