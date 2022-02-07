Тренер сборной Украины по биатлону высказался об успехе Петренко

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился впечатлениями от выступления Ирины Петренко в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Она заняла высокое 11-е место, не допустив ни одного промаха в стрельбе.
«Ирина Петренко хороша бежала. Вона три года не тренировалась, вернулась только в прошлом году. И сейчас только возвращается после болезни.
Это хороший ход, но она может бежать еще быстрее. Просто нужно больше тренироваться и работать. Петренко показала хороший результат», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».
Также Велепец высказался по поводу проблем Валентины Семеренко, которая прекратила гонку после второго огневого рубежа.
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