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Тренер сборной Украины по биатлону высказался об успехе Петренко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
14:29
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился впечатлениями от выступления Ирины Петренко в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Она заняла высокое 11-е место, не допустив ни одного промаха в стрельбе.

«Ирина Петренко хороша бежала. Вона три года не тренировалась, вернулась только в прошлом году. И сейчас только возвращается после болезни.

Это хороший ход, но она может бежать еще быстрее. Просто нужно больше тренироваться и работать. Петренко показала хороший результат», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

Также Велепец высказался по поводу проблем Валентины Семеренко, которая прекратила гонку после второго огневого рубежа.

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