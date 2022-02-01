Тренер сборной Украины по биатлону: условия в Пекине оказались немного лучше ожиданий

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился информацией о том, в каких условиях команда проживает в Пекине. Зимняя Олимпиада начнется 4 февраля.



«В принципе мы готовились к тому, что будут ужасные условия, как в тюрьме. Все-таки у Олимпиады есть свои особенности, тем более, когда она проходит в Китае.

Мы были готовы к тому, что придется все время находиться в комнатах и выходить только на тренировки. Но должен сказать, что все оказалась немного лучше.

Комнаты в олимпийской деревне у нас немаленькие, что для Китая редкость, живем по двое. Рядом столовая в 300 метрах. Правда, из комнаты без маски выходить нельзя, и вообще снимать ее можно только во время приема пищи и когда спортсмен уже встал на лыжи.

Тесты на коронавирус сдаем каждый день утром, перед тем как идти на завтрак. Есть десять кабинок, в которых через окошко у тебя берут скребок. Если у кого-то тест позитивный — через какое-то время результат приходит шефу миссии», — сказал Велепец в интервью телеканалу XSPORT.

Ранее сборная Украины по биатлону стала восьмой в смешанной эстафете на чемпионате Европы.

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