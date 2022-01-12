Тренер сборной Украины по биатлону: на Олимпиаду надо брать только самых лучших

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнением о составе команды, который выступит на Олимпиаде-2022.



«У Валентины Семеренко, Дарьи Блашко и Юлии Джимы много стартов, а у Меркушиной и Петренко всего один нормальный старт.

Билосюк не бежит спринт, поэтому нам нужно посмотреть, в каком состоянии находятся девушки. Надо брать только самых лучших.

Еще в апреле прошлого года говорил, что Джима и Билосюк готовятся к Олимпиаде. Чтобы они не беспокоились о стартах, будем искать варианты для подготовки. Эти две биатлонистки точно едут, а еще троих буду выбирать из этих четырех – Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко.

У Валентины Семеренко с прошлого года есть прогресс. Правда, там есть такое, что на одну гонку можно хорошо приготовиться, а вторая-третья подряд – уже тяжело.

Но на Олимпиаде всегда есть день перерыва, там не так, как на этапах, когда ежедневно гонка. Думаю, что она будет чувствовать себя там восстановленной и сможет нам помочь», – сказал Велепец.

В спринте на 6-м этапе Кубка мира Украину представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.

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