Тренер сборной Украины по биатлону: Джима могла взять медаль на Олимпиаде

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился впечатлениями от выступления Юлии Джимы в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Она показала лучший результат в нашей команде, заняв 10-е место.

«Юлия Джима могла финишировать в топ-3, но это биатлон. Если у соперниц убрать по одной ошибке, то они пробежали бы на одну минуту быстрее. Сожаления по поводу ошибки на первой «стойке», где габарит не закрылся, на второй — на сантиметр смазала.

Но это мастерство, здесь надо с четырьмя нулями с хорошим ходом. Джима быстро бежала, и лыжи хорошо работали. Надо похвалить сервис», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тренер объяснил, почему Семеренко сошла с дистанции в индивидуальной гонке

Тренер сборной Украины по биатлону высказался об успехе Петренко

Украинская слаломистка Шепиленко: одна моя мечта уже сбылась

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.