Тренер сборной Украины по баскетболу: квалификацию на чемпионат мира я называю спринтом

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от старта квалификации на чемпионат мира 2023 года.

«Не хочу сказать, что квалификация на ЧМ очень отличается от квалификации на Евробаскет. Отличие только в том, что здесь две квалификации.

Ты должен пройти одну и вторую. Я называю это спринтом, ты не имеешь права на ошибку. В каждой квалификации будет по шесть матчей, в каждой из игр ты должен выложиться на максимум.

Украина давно не играла на чемпионате мира. Цель есть одна — квалифицироваться на чемпионат. С какой позиции — это уже не важно. Уверен, что все ставят перед собой цель — попасть на чемпионат мира», — сказал Багатскис в интервью каналу ФБУ на YouTube.

Сборной Украины предстоят матчи против Грузии (26 ноября в гостях) и Северной Македонии (29 ноября).

Ранее Багатскис вывел «Киев-Баскет» во второй раунд Кубка Европы ФИБА.

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