Тренер сборной Украины по баскетболу: девушки поверили, что могут играть с любым соперником

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Срджан Радулович поделился впечатлениями от победного матча с Францией (90:71) в рамках квалификации Евробаскета-2023.

«Эта победа важна для приобретения уверенности. Девушки поверили, что могут играть с любым соперником. У нас есть характер и мастерство. Играли как команда. Хочу поблагодарить девушек. Сыграли с характером. Очень сложно побеждать, когда шанс выиграть — 1%, а шанс проиграть — 99%. Для меня было большим удовольствием находиться на скамейке и быть тренером такой команды.



Сейчас мы сделали один шаг. Следующий матч очень сложный. Мы не можем расслабиться. Будем стараться выиграть следующий матч. Надо в будущем повторять такую игру. Мы должны агрессивно начинать матчи, с характером. Мы знаем, что Алину Ягупову всегда будет опекать два-три игрока. Алина сделает свою работу и даст возможность забивать другим. Другие игроки набирали очки. Я раньше сказал, что для меня Ягупова — лучший игрок мира. В этом матче делали командную работу. Играли как команда в защите и нападении.

Сложно играть 40 минут на одном уровне. Есть провалы. Это нормально для любой команды. Мы разобрались с этим. Были небольшие проблемы с ротацией. Сложно было посадить Алину на скамейку на пару минут. 40 минут биться очень сложно, но девушки разобрались со своими проблемами.



Я очень доволен атакой. Нет экспериментов в ротации. Специально ничего не ставили на сборную Франции. Если хорошо играет кто-то, я готов предоставить отдых в паузах матча. Нужно серьезно подготовиться к Финляндии. У нас нет возможности расслабиться и сказать, что обыграли Францию и будет легкая игра с Финляндией. Мы должны выкладываться на 100% в каждом матче», — цитирует Радуловича ресурс XSport.

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