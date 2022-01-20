Тренер сборной Украины о поражении от Нидерландов: пропущенные непонятные голы выбили нас из колеи

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко высказался после поражения от Нидерландов (2:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

«Не сумели реализовать свои моменты до перерыва, пропустили быстрый гол во второй половине. Почему-то потеряли концентрацию на старте второго тайма. Пропустили непонятные голы. Эти два гола выбили нас из колеи, а затем последовал и третий пропущенный мяч. Будем откровенны, вторую половину мы провели неудачно. Просмотрим матч и будем делать выводы.

Возможно, есть небольшая физическая усталость. Думаю, была определенная скованность в действиях игроков. В составе было девять дебютантов на чемпионатах Европы. Это сказалось. Присутствовало опасение в определенных компонентах игры, чтобы действовать более уверенно. Если ты боишься ошибиться — рано или поздно ты допустишь эту ошибку.

Сербия и Португалия сильнее Нидерландов? Несмотря на это поражение, нам все равно нужно было бы побеждать дальше. Будем готовиться. Да, это довольно обидное поражение. Однако шансы не потеряны. Нужно обыгрывать Сербию и готовиться к матчу с Португалией», — цитирует Косенко официальный сайт АФУ.

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