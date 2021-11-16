Тренер сборной Украины: не удивлен, что Мампасси быстро заиграл в УПЛ

К 18-летнему воспитаннику «Шахтера» Mарку Mампасси, выступающему на правах аренды за «Mариуполь», проявляют интерес сразу несколько российских клубов.



Исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной Украины Владимир Езерский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, чем выделяется Марк среди партнеров.

«У Mампасси уже есть определенный опыт выступлений за сборную Украины разных возрастов. До меня он тренировался у Александра Петракова, когда тот возглавлял сборную (U-18). При подготовке к октябрьскому квалификационному турниру чемпионата Европы Марк не смог приехать на сбор из-за повреждения и поэтому я познакомился с ним уже перед отъездом на соревнования в Польшу. Однако он успел произвести своими игровыми качествами отличное впечатление и отыграл во всех трех матчах в центре обороны, как говорят, от звонка до звонка.

Я рад, что не ошибся в нем. Mарк - игрок фактурный, что позволяет ему уверенно чувствовать себя на «втором этаже», хорошо читает игру, владеет первым пасом, что ценно при переходе к наступательным операциям.

Как я оцениваю перспективы Мампасси? Прежде всего, необходимо уточнить, что в юниорской сборной Украины и кроме Mарка хватает талантливых ребят. Хотя он один из тех, кто быстро закрепился в основе Мариуполя, преодолев преграды на пути от юношеского футбола во взрослый. Скорее всего, именно поэтому Mампасси оказался в поле зрения российских клубов».

Напомним, что популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает воспитанника «Шахтера» в 200 000 евро.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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