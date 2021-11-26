Тренер сборной Шотландии: Украина – сложнейший для нас жребий

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. В полуфинале шотландцы сыграют с командой Украины.

«Сборная Украины - сложнейший для нас жребий. А далее могут попасться Уэльс или Австрия, которых мы хорошо знаем. Зимой нам будет, что обдумать перед полуфиналом. Надеемся, в марте нам предстоит провести две хорошие игры. На Евро-2020 мы показали, что способны выдерживать давление матчей подобного уровня.

Нужно доказать это в марте еще раз. Игрокам необходимо концентрироваться на своей форме и выйти на пик весной», — цитирует Кларка ВВС.

Матч Шотландия – Украина пройдет 24 марта.

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