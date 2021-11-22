Тренер сборной России по прыжкам в воду: надеюсь, в Киеве в нашу гостиницу не пустят посторонних

Главный тренер сборной России по прыжкам воду Светлана Моисеева в интервью Metaratings.ru выразила надежду, что чемпионат мира среди юниоров, который состоится в Киеве, пройдёт без эксцессов для российских спортсменов.

«Сейчас все турниры проводят в «пузыре», поэтому спортсмены проводят всё время в гостинице и на объекте. Причем бассейн в Киеве соединен коридором, так что даже выходить на улицу не нужно.

Будем надеяться, что в гостиницу не пустят посторонних людей. На объекте всегда есть охрана, к тому же Киев регулярно проводит большие старты, и ни разу мы не сталкивались с неприятными ситуациями», – сказала Моисеева.

Юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду пройдет в Киеве со 2 по 9 декабря 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в столице Украины на год раньше, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Главной ареной турнира станет Центр спорта «Лико», уже имеющий опыт проведения Юношеского чемпионата мира по прыжкам в воду в 2018 году и чемпионата Европы в 2017 и 2019 годах. Участие в соревнованиях уже подтвердили 30 стран, в том числе Россия.

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