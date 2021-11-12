Тренер сборной Франции: не смогли остановить снайперов сборной Украины

Главный тренер женской сборной Франции Жан-Эме Тупан дал комментарий после проигранного выездного матча с Украиной (71:90) в рамках квалификации на Евробаскет-2023.

«Мы приехали сюда с большими ожиданиями, хотели выиграть матч. Не придерживались игрового плана. Мы знали, что Ягупова наберет много очков. Можно только ограничить ее результативность. Мы плохо играли в защите, позволяли сопернику забивать двухочковые броски. Не смогли это остановить. Попытаемся решить проблемы к следующему матчу. Важно сфокусироваться на игровом плане.



Мы знали, что Украина активно бросает. Меня удивило движение мяча соперника, вывод игроков на свободные позиции. Мы не смогли ограничить скореров сборной Украины. Старт игры всегда важен в плане уверенности. Не были готовы в начале матча, не смогли остановить соперника. У Украины появилась уверенность, а у нас был регресс в этом плане. Думаю, что мы решим данную проблему. Нельзя так начинать матчи. Встречались с непростым соперником. Все команды хотят нас обыграть. Нужно быть готовым к этому вызову», — цитирует Тупана ресурс XSport.

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