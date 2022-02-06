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Тренер «Сампдории» объяснил замену Супряги

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
22:23
Новость
Футбол

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло высказался об игре украинского нападающего Владислава Супряги в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (4:0).

«Чтобы играть, ему нужно понимать меня. Необходим переводчик. Я обнял его после замены. Надеюсь, он понял, что замена – не проблема для 20-летнего игрока. Это была воспитательная замена.

Я потерял Габбьядини, не хотел, чтобы команда садилась низко. Единственный нападающий, кто мог выйти, – он. Так что мы продолжили играть с той же схемой. Потом я решил, что нужно что-то менять. Заменил его, но это не оценка его действий. Нам нужно было перестроить игру. Надеюсь, он поймет», – сказал Джампаоло клубной пресс-службе.

Супряга вышел на замену на 37-й минуте и был заменен на 60-й минуте.

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