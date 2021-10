Тренер «Руха»: сегодня выпью за свою команду

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук поделился мнением о домашнем матче с «Александрией» (0:0) в рамках 13-го тура УПЛ.

«Я благодарен команде. Два дня назад мы играли в Кубке Украины 120 минут. Восстановиться было практически невозможно. У соперника в этом плане было преимущество над нами, но мы выдержали. Я поблагодарил свою команду, потому что я знаю, как играть по три игры за неделю. У нас были непростые соперники. Наша команда только выходит после карантина, однако борется за каждое очко. Сегодня я даже выпью за команду», — сказал Кучук в интервью телеканалу «Футбол».

«Рух» не нанес ни одного удара в створ, но благодаря этой ничьей закрепился на десятом месте в турнирной таблице УПЛ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You