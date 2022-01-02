Тренер «Реала» объяснил, почему не играет Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о перспективах Андрея Лунина в мадридском клубе и почему украинский голкипер не играет.
«У него нет игрового времени просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают. У него много качеств. Это вратарь, который добьется успеха в своей карьере», — приводит слова Анчелотти ресурс As.
Напомним, что Андрей Лунин перешел в мадридский «Реал» из «Зари» летом 2018 году. С тех пор украинец сыграл один официальный матч за королевский клуб из столицы Испании.
Ранее стало известно, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа заразился коронавирусом.
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