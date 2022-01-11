Тренер «Прометея»: ранее не приходилось встречаться с командой со стилем игры «Хапоэля»

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинбург поделился ожиданиями от выездного матча с иерусалимским «Хапоэлем» в рамках плей-ин Лиги чемпионов ФИБА. Игра состоится 12 января, начало — 21.00.

«Прежде всего, это действительно очень хороший и очень сильный соперник. Они не лучшим образом начали нынешний сезон, но на данный момент они сменили состав, усилились новыми игроками и сейчас имеют отличные результаты. У них хороший разыгрывающий, большие баскетболисты. Они идут на первом месте в чемпионате Израиля, имеют огромный зал на 10-12 тысяч человек и невероятную поддержку. Нам будет тяжело в выездном матче.

Мы в Лиге чемпионов еще не встречались с командой с таким стилем игры. Эта команда напоминает нас, они пытаются играть в очень быстрый баскетбол, у них отличные исполнители. Действительно, очень хорошая и сильная команда.

Последние три игры они сыграли действительно хорошо. Пожалуй, одна из лучших игр в сезоне была против «Каршияки».

Последняя игра у нас была две недели назад, а раньше мы играли по три матча в неделю. Я волнуюсь, чтобы в ближайшей игре баскетболисты не получились расслабленными из-за отсутствия игровой практики. Это будет серьезное испытание для нас», — сказал Гинзбург в интервью официальному сайту «Прометея».

Ранее «Прометей» обращался в ФБУ с просьбой о переносе нескольких матчей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сборная Украины по гандболу определилась с составом на Евро-2022

Глава мирового хоккея назвал условия попадания «Донбасса» в Лигу чемпионов

Колесников рассказал о встрече с главой мирового хоккея

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.