Тренер «Прометея»: не знаю, играл ли кто-то в таком сверхплотном графике, как мы

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился ожиданиями от поединка с бельгийским «Остенде» в рамках группового турнира этапа топ-16 в Лиге чемпионов ФИБА. Игра состоится сегодня, начало — 21.00.



«Не следует обращать внимание на старт «Остенде» в групповом раунде. В топ-16 Лиги чемпионов не может быть слабых команд.

«Остенде» — также команда высокого уровня. Тем более мы играем против бельгийцев только через день после своего противостояния с «Уникахой» — не знаю, были ли раньше в турнире случаи подобного сверхплотного графика игр», — приводит слова Гинзбурга ресурс XSPORT.

Напомним, что «Прометей» стал первым украинским клубом, который пробился в число 16-ти лучших в Лиге чемпионов ФИБА. В первом туре этапа топ-16 команда из Слобожанского обыграла дома испанскую «Уникаху».

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