Тренер «Прометея»: мы сделали выводы из первого матча против «Тенерифе»

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился ожиданиями от выездного матча с «Тенерифе» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов ФИБА. Игра состоится 10 ноября, начало — 21:30.

«Мы помним нашу прошлую встречу с «Тенерифе», это одна из лучших команд в Лиге чемпионов и вообще одна из лучших команд Европы.

Мы сделали выводы из первого поединка. Готовимся к поединку. Это будет интересное противостояние.

Мы должны играть в умный баскетбол, чтобы победить. Рассчитываем дать достойный отпор и показать хорошую игру. Я очень в это верю!

Ди Джей Стефенс — это очень большая потеря для нас. И не только из-за его метких попаданий, Ди Джей хорошо помогал в защите. Илья Сидоров готов к игре. Возможно, его готовность не такая, как мы привыкли, но он готов и завтра обязательно поможет команде.

Победа над «Динамо Сассари» должна помочь нам. Я говорил команде, что та победа показала нам, что мы можем одерживать победы над сильными соперниками. Конечно, трудно сравнивать «Динамо Сассари» и «Тенерифе», поскольку это разные команды, но наша предыдущая победа — это конечно плюс для нас и должна добавить нам уверенности», — цитирует Гинзбурга ресурс XSport.

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