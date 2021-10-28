Тренер «Перемоги»: после нападения сумских фанатов пострадало пять футболистов нашей команды

Главный тренер «Перемоги» Сергей Воробей в эксклюзивном интервью Меta-ratings.com.ua прокомментировал скандал, который возник в выездном матче его команды против «Сум», завершившийся нападением местных фанатов на игроков, тренеров и персонал «Перемоги».

Сергей Воробей

«Фанаты «Сум», находившиеся в начале матча за забором, уже с середины первого тайма начали вести себя неадекватно: бросали бутылки в нашу штрафную, потом петарду, файер.



По итогам нападения на нашу команду в конце матча пострадало пять футболистов «Перемоги», которые обратились за медицинской помощью. У ребят гематомы, побои. Мне тоже досталось. Получил удары в берцовую кость и спину.



Честно говоря, впервые в карьере столкнулся с таким неадекватным поведением болельщиков. Бывает, ультрас между собой воюют, но, чтобы прорваться к полю, к технической зоне и там устроить драку с газовым баллончиком, с железом в руках... Это нонсенс. Поэтому, конечно, все мы испытали стресс, от которого до сих пор отходим.

Я думаю, наказание должны понести те, кто организовал все это, кто прорывался на поле. Эти фанаты уже в середине второго тайма ломали забор и пытались прорваться к полю.

Понятно, что футбол — это противостояние, соперничество. Но оно должным быть честным, уважительным друг к другу и без агрессии. Когда же в игру вмешиваются третьи силы, это никак не красит наш футбол, за него тогда становится стыдно».

Ранее стало известно, что на заседании комиссии УАФ по стадионам и безопасности проведения соревнований было решено лишить арену в Байраке права принимать матчи профессиональных команд, где произошло нападение сумских болельщиков с применением газового баллончика и кастетов на представителей команды гостей.

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