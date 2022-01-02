Фрибет 3000 UAH
Свитолина (Украина) — Гасанова (Россия)
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Тренер «Осиека» высказался по поводу контракта с Чеберко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
02.01.2022
19:47
Новость
Футбол

Главный тренер «Осиека» Ненад Бьелица дал комментарий после заключения полноценного контракта с украинским защитником Евгением Чеберко.

«Мы решили купить Чеберко, потому что он молод и обладает большим потенциалом. Он может играть как центрального защитника, так и на левом краю и опорным хавбеком.

Он хорошо понимает игру, может прогрессировать и стать лучше. Мы уверены, что в качестве уже нашего игрока он может дать «Осиеку» еще больше», — сказал Бьелица в интервью официальному сайту «Осиека».

Эта команда в чемпионате Хорватии идет на третье место. Чеберко успел дебютировать в сборной Украины, еще будучи футболистом луганской «Зари».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Новый год красотки вратаря «Динамо» в Доминикане
Новый год красотки вратаря «Динамо» в Доминикане
Пять нокдаунов и нападение на судью. Что происходило во время скандального боя Выхриста и Киладзе
Пять нокдаунов и нападение на судью. Что происходило во время скандального боя Выхриста и Киладзе
Роман Григорчук: с нетерпением жду первую игру
Роман Григорчук: с нетерпением жду первую игру

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи