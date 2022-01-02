Тренер «Осиека» высказался по поводу контракта с Чеберко

Главный тренер «Осиека» Ненад Бьелица дал комментарий после заключения полноценного контракта с украинским защитником Евгением Чеберко.

«Мы решили купить Чеберко, потому что он молод и обладает большим потенциалом. Он может играть как центрального защитника, так и на левом краю и опорным хавбеком.



Он хорошо понимает игру, может прогрессировать и стать лучше. Мы уверены, что в качестве уже нашего игрока он может дать «Осиеку» еще больше», — сказал Бьелица в интервью официальному сайту «Осиека».

Эта команда в чемпионате Хорватии идет на третье место. Чеберко успел дебютировать в сборной Украины, еще будучи футболистом луганской «Зари».

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