Тренер «Осиека» высказался по поводу контракта с Чеберко

Главный тренер «Осиека» Ненад Бьелица дал комментарий после заключения полноценного контракта с украинским защитником Евгением Чеберко.
«Мы решили купить Чеберко, потому что он молод и обладает большим потенциалом. Он может играть как центрального защитника, так и на левом краю и опорным хавбеком.
Он хорошо понимает игру, может прогрессировать и стать лучше. Мы уверены, что в качестве уже нашего игрока он может дать «Осиеку» еще больше», — сказал Бьелица в интервью официальному сайту «Осиека».
Эта команда в чемпионате Хорватии идет на третье место. Чеберко успел дебютировать в сборной Украины, еще будучи футболистом луганской «Зари».
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