Тренер олимпийского медалиста Абраменко: летом Александр был готов не продолжать карьеру

Тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев поделился впечатлениями от выступления Александра Абраменко, который принес нашей стране первую медаль на Олимпиаде в Пекине.

«Саня сегодня был на высоте, вообще он все эти дни подряд, которые мы здесь тренировались, он был сильно заряжен. По нему было видно, что он был готов, что он может.

Очень хорошо, что именно здесь на тренировках он до конца исправил ошибки. Это ему помогло выйти в суперфинал и в финале уже побороться за медаль. Всем огромное спасибо, всем, кто нас поддерживал, кто нам помогал.

Это был где-то шестой-седьмой раз, когда он исполнил этот прыжок. Саша буквально недавно сказал: «Знаешь, наверное, если бы три года назад мне кто-то бы сказал, что практически вся наша команда будет исполнять тройное сальто с пятью винтами в разных вариантах, то я бы сказал, что это невозможно, что это фантазия». Но мы пришли к тому, что у нас и молодые ребята прыгают три с пятью, и Саня в этом сезоне.

Летом очень тяжело было. Он уже думал не продолжать. Но я его мотивировал. Говорил, что в любом случае нужно прыгать, а уже перед Олимпиадой будет видно. То есть, он не останавливался, не сдавался, продолжал их тренировать на воде, очень много разных прыжков, многое не получалось.

В принципе, он встал второй раз. Первый раз он встал сегодня на тренировке тройное сальто с пятью винтами. И второй раз немножко не хватило чуть-чуть по скорости, получилось впритык.

Но он встал. И это было второй раз. Что позволило ему привезти, завоевать медаль для нашей страны», — сказал Аблаев в интервью «Суспильному».

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