Тренер объяснил, почему Семеренко сошла с дистанции в индивидуальной гонке

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о состоянии здоровья Валентины Семеренко. Украинка, проводящая пятую в карьере Олимпиаду, сошла с дистанции после второго огневого рубежа во время индивидуальной гонки.

«Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Семеренко хорошо начала первый круг, но потом сказался холодный воздух. У нее незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сходить с трассы, но Семеренко боролась до конца.

Сейчас ей лучше, действуют врачи. Падение? Нет, не было падения, просто она не смогла бежать. Случился спазм, из-за которого она не смогла бежать», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Меркушина прибыла в Пекин на замену Блашко

Украинец не попал в топ-30 соревнований по скоростному спуску на Олимпиаде

Велепец: физическое состояние Блашко хорошее, а вот морально ей тяжело

Украинка Шепиленко попала в число 40 лучших в гигантском слаломе на Олимпиаде

Сборную России в Пекине заставили играть в масках

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.