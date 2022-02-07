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Тренер объяснил, почему Семеренко сошла с дистанции в индивидуальной гонке

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
12:50
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о состоянии здоровья Валентины Семеренко. Украинка, проводящая пятую в карьере Олимпиаду, сошла с дистанции после второго огневого рубежа во время индивидуальной гонки.

«Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Семеренко хорошо начала первый круг, но потом сказался холодный воздух. У нее незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сходить с трассы, но Семеренко боролась до конца.

Сейчас ей лучше, действуют врачи. Падение? Нет, не было падения, просто она не смогла бежать. Случился спазм, из-за которого она не смогла бежать», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

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