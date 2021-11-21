Тренер «Миная»: Селезнев молодец, он может побить рекорд

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился впечатлениями от матча с «Ингульцом» (2:2) в рамках 15-го тура УПЛ. Закарпатская команда упустила победу на 80-й минуте.

«Боевая ничья. Я поблагодарил ребят за то, что они все отдали на поле. Наши ошибки в обороне привели к двум голам. Это футбол, понимаете. Надо все разобрать.

Благодарен ребятам, что они 90 минут бились. Психологически тяжеловато. В этой игре пять человек не участвовали, которые могли бы усилить.

Гол Селезнева? Три игры он не забивал. Забил. Я очень доволен, что он забил. В дальнейшем он это почувствует. Он молодец. Он сколько мог, столько и отыграл. Может он побьёт свой рекорд», — сказал Леонов в интервью телеканалу «Футбол».

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