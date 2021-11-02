Тренер «Миная»: почему заменил вратаря – сам не могу понять

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с «Днепром-1». Встреча прошла в Днепре и завершилась поражением закарпатской команды со счетом 0:4.

«У них хорошая команда, я не сумел достучаться до своих игроков. Если честно, Пихаленок нас один обыграл. Это мастерство. Мне кажется, этот футболист не помешает сборной Украины. Вел всю игру, забил. Я его хорошо знаю. «Днепр-1» сейчас на голову выше нас, пока мы не можем соревноваться с ними. Возможно, где-то не угадал с составом еще, поражение беру на себя. Нужно было иначе все сделать, но я только две недели с командой работаю.

Я никогда, сколько там тренером был, никогда не менял игроков в первом тайме. Никогда. Почему я сейчас это сделал - сам не могу понять. Иду и думаю - зачем я заменил? Не могу понять. Ну, сделал. Попали два раза в створ ворот - два гола. Особенно второй гол. Подумал, что нужно что-то кардинальное сделать. Возможно, психологически где-то убил его. Поговорю с ним.

Селезнев мог забивать с двух метров, и если такое не реализовывать... Тяжело нам даются голы», – сказал Леонов в программе Профутбол.

В текущем сезоне УПЛ «Минай» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

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