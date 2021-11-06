Тренер «Миная» о незабитом пенальти: я не мог позвать Селезнева, чтобы он пробил

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился мнением о матче с «Мариуполем» (0:2) в рамках 14-го тура УПЛ. При счете 0:1 закарпатская команда не реализовала пенальти.

«Мы отдали инициативу после активного начала? Вы были на футболе? Где мы отдали инициативу? Мы старались играть в атакующий футбол. Ребята из «Мариуполя», они ведь тоже играют в футбол, они тоже перехватывают где-то инициативу.



Мы назад не садились, я не знаю, где вы были. Я так думаю, что начали активно, ребята из «Мариуполя» переломили ход поединка, потом мы обратно переломили, могли забить. Но они в конце забили гол.

Больно пропускать за одну минуту до окончания первого тайма. Ребята вышли во втором тайме, переломили ход игры, не забили пенальти. Если бы забили пенальти… Но знаете, если бы у бабушки был этот, то она бы дедушкой была.



Я не знаю, понимаете, здесь футбол такой. Не забил ты — забивают тебе. Такие ошибки, как допускает Матич, молодой парень, конечно… У меня, если честно, нет слов. Забей пенальти, и, может, могла быть совсем другая игра. Так как у них еще удаление было, я так думаю, что могли дожать. Но это могли, а счет 0:2.

Почему не забиваем пенальти? Я думаю, что это лотерея. У меня почему-то перед игрой была уверенность, что мы будем бить пенальти, и я спросил, кто будет бить, так как я еще не разбирался. У нас, если честно, один пенальтист — это Селезнев. Но его не было на поле, я не мог его позвать, чтобы он пробил пенальти.



Я спросил перед игрой — кто будет бить пенальти. Игорь Гончар сразу ответил: «Я». Я, понимаете, доверяю, и при том, он опытный игрок.

Сегодня на результат повлияли индивидуальные и командные ошибки. Во втором тайме замены усилили игру, это было сразу видно, так как мы перехватили инициативу.



Но футбол создан из мелочей, не забиваешь ты, ошибка, и забивают тебе. Вот и всё», — сказал Леонов в интервью телеканалу «Футбол».

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