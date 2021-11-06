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Тренер «Миная»: не менее половины игроков «Мариуполя» являются моими воспитанниками

Игорь Яслик
Игорь Яслик
06.11.2021
13:56
Новость
Футбол

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился ожиданиями от домашнего матча 14-го тура УПЛ против «Мариуполя», который состоится сегодня.

«Я знаю ребят из «Мариуполя» очень хорошо, потому что половина из них, а, может, даже больше, — мои воспитанники. Конечно, для меня этот матч принципиальный. Здесь главное то, что для нашей команды это такой поединок, который обязательно надо выиграть. Нам очень нужны очки», — сказал Леонов в интервью телеканалу «Футбол».

«Мариуполь» занимает последнее место в таблице с четырьмя очками. «Минай» идет на 14-й строчке с восемью пунктами и одним матчем в запасе. Под руководством Игоря Леонова закарпатский клуб набрал два очка за три тура.

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