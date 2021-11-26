Тренер «Миная»: мы оштрафовали Селезнева

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, за что оштрафовал нападающего команды Евгения Селезнева.

«Хотя Селезнев — капитан команды, но в «Минае» нет неприкасаемых. И если бы у меня была информация, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. А так это все слухи. Впрочем, на днях Селезнев таки был оштрафован за то, что тренировался вместе с боксерами. Повторяю, по отношению к выполнению своих обязанностей у меня к нему нет претензий».

Полностью интервью с Игорем Леоновым читайте здесь.

Ранее была информация, что после матча с «Ингульцом» Селезнев стал участником драки.

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