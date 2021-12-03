Тренер «Львова» рассказал о шансах своей команды в игре с «Шахтером»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в рамках 17-го тура УПЛ. Игра состоится сегодня, начало — 17:00.
Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу Шахтера. Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее стали известны составы «Шахтера» и «Львова» на очный матч. В первом круге дончане выиграли у «горожан» со счетом 3:0, забив все голы в последние 20 минут матча.
«Горняки» занимают второе место в таблице, имея равные показатели с «Динамо» по очкам и отставая на два пункта от киевлян по разнице мячей.
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