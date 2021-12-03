Тренер «Львова» рассказал о шансах своей команды в игре с «Шахтером»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в рамках 17-го тура УПЛ. Игра состоится сегодня, начало — 17:00.

Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу Шахтера. Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее стали известны составы «Шахтера» и «Львова» на очный матч. В первом круге дончане выиграли у «горожан» со счетом 3:0, забив все голы в последние 20 минут матча.

«Горняки» занимают второе место в таблице, имея равные показатели с «Динамо» по очкам и отставая на два пункта от киевлян по разнице мячей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира

«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ

«Атлетико» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.