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Тренер «Львова» об отсутствии голов: над завершением атаки будем работать на втором сборе

Игорь Яслик
Игорь Яслик
01.02.2022
10:56
Новость
Футбол

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб объяснил негативную тенденцию своей команды. «Горожане» в пяти контрольных матчах забили один гол.

«По игровому тонусу и содержанию игры в последнем матче вопросов не было, за исключением того, что не забили. Но нужно понимать, что два наших нападающих, Владислав Бугай и Назарий Ныч, будут готовы только ко второму сбору. Поэтому мы пробовали различные сочетания в опорной зоне, с двумя и тремя опорными. В целом, то, над чем мы работали, получалось в игре, но над завершением атаки будем работать уже на втором сборе», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее наш сайт сообщал, что ФК «Львов» на сборе в Турции остался совсем без нападающих.

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