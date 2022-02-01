Тренер «Львова» об отсутствии голов: над завершением атаки будем работать на втором сборе

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб объяснил негативную тенденцию своей команды. «Горожане» в пяти контрольных матчах забили один гол.

«По игровому тонусу и содержанию игры в последнем матче вопросов не было, за исключением того, что не забили. Но нужно понимать, что два наших нападающих, Владислав Бугай и Назарий Ныч, будут готовы только ко второму сбору. Поэтому мы пробовали различные сочетания в опорной зоне, с двумя и тремя опорными. В целом, то, над чем мы работали, получалось в игре, но над завершением атаки будем работать уже на втором сборе», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее наш сайт сообщал, что ФК «Львов» на сборе в Турции остался совсем без нападающих.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Супряга ушел в аренду в «Сампдорию»: пять фактов, которые нужно знать о перспективах украинца

Младен Бартулович: о переходе на тренерскую работу долго не думал

Тренер «Динамо» после разгрома «Лудогорца»: мы находимся на правильном пути

Винисиус: для «Шахтера» даже матчи на сборах как война

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.