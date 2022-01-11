Тренер «Львова» назвал количество спаррингов на зимних сборах

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о том, как его команда возвращается в рабочий ритм после зимнего отпуска.

«Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор. На первом сборе будет пять спаррингов, на втором — пять-шесть», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

«Львов» ушел на зимнюю паузу на 12-м месте в таблице УПЛ, набрав 17 очков за 18 туров.

Ранее наш сайт рассказал о возможных новичках «горожан».

Также стало известно, что бразильский нападающий «Львова» Шина отправился в аренду в казахстанский клуб «Актобе».

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