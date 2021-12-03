Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Тренер «Львова»: мы не должны расклеиться после 1:6 от «Шахтера»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
19:29
Новость
Футбол

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился впечатлениями от матча с «Шахтером» (1:6) в рамках 17-го тура УПЛ. «Горожане» открыли счет, но не смогли избежать разгрома.

«Несправедливость состоит из-за нарушения игровой дисциплины. Когда мы анализировали игру «Шахтера», то акцентировали внимание на фланговые атаки команды. Нам удалось нейтрализовать их правый фланг, но с левым флангом не разобрались.

В первом тайме справедливым был бы счет 0:0. У нас был один удар, и мы его реализовали, а «Шахтер» вообще ничего не создал.

Я не думаю, что мы расклеимся после такого счета, надеюсь, такое поражение покажет силу коллектива. Качество самой игры дает оптимизм, но счет 1:6 — очень болезненный.

Игрой в первом тайме я доволен, мы создавали моменты со стандартных положений, могли и удвоить преимущество, но — 1:6», — сказал Дулуб в эфире телеканала «Футбол 1».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ
«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ
«Атлетико» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе
«Атлетико» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи