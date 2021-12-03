Тренер «Львова»: мы не должны расклеиться после 1:6 от «Шахтера»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился впечатлениями от матча с «Шахтером» (1:6) в рамках 17-го тура УПЛ. «Горожане» открыли счет, но не смогли избежать разгрома.

«Несправедливость состоит из-за нарушения игровой дисциплины. Когда мы анализировали игру «Шахтера», то акцентировали внимание на фланговые атаки команды. Нам удалось нейтрализовать их правый фланг, но с левым флангом не разобрались.

В первом тайме справедливым был бы счет 0:0. У нас был один удар, и мы его реализовали, а «Шахтер» вообще ничего не создал.

Я не думаю, что мы расклеимся после такого счета, надеюсь, такое поражение покажет силу коллектива. Качество самой игры дает оптимизм, но счет 1:6 — очень болезненный.



Игрой в первом тайме я доволен, мы создавали моменты со стандартных положений, могли и удвоить преимущество, но — 1:6», — сказал Дулуб в эфире телеканала «Футбол 1».

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