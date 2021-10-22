Тренер ЛНЗ: накануне кубкового матча с «Днепром-1» ситуация с эпидемией в команде не очень хорошая

Главный тренер клуба Второй лиги ЛНЗ (Черкассы) Юрий Бакалов рассказал о происходящем в команде во время эпидемии коронавируса.

«Пока ситуация не очень хорошая. На сегодняшний день 12 футболистов и пять человек персонала заболели. В том числе и я. Есть ребята, у которых тяжелая форма заболевания, а есть и те, кто переносят в легкой форме. Были случаи и бессимптомного течения болезни. Последнее тестирование, которое мы проводили в субботу, показало, что люди больны.

Мы под наблюдением врачей и постоянно на связи. Ведется мониторинг. Ребята на самоизоляции. Каждый вечер скидывают показания своей температуры. Все сейчас под контролем. В понедельник мы планируем провести общекомандное тестирование, чтобы понимать на какой кто стадии», — сказал Бакалов в интервью телеканалу «Футбол».



Напомним, что 28 октября ЛНЗ должен по календарю провести матч 1/8 финала Кубка Украины против «Днепра-1».

Ранее наш сайт сообщал об эпидемии коронавируса в черкасской команде.



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