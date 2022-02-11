Тренер «Левого Берега» вышел из самоизоляции

Один из лидеров группы «А» Второй лиги- киевский «Левый Берег» зарубежный этап подготовки к весенней части сезона проводит в Турции без своего тренера Анатолия Бузника.



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер киевлян Анатолий Бузник рассказал, что помешало ему улететь вместе с подопечными на очередной сбор.

«К сожалению, я заболел, поэтому вынужден был остаться на самоизоляции в Киеве. Однако сейчас уже все в порядке, я – здоров. Но еще не решил, стоит ли мне присоединиться к команде в Турции, или ждать, когда 16 февраля она вернется в Украину. Работы и в Киеве хватает, тем более, что я постоянно контактирую со своими помощниками, которые руководят тренировочным процессом в мое отсутствие.

Что касается потенциальных новичков, то с ними определимся уже после возвращения «Левого Берега» домой. Уверен, что информации, чтобы не ошибиться в выборе, будет предостаточно».

Напомним, что на сборе в Турции футболисты «Левого Берега» сначала обменялись голами с динамовцами Самарканда (Узбекистан) -1:1, а затем победили польскую «Медзь» из Легницы (2:1).

На зимний перерыв «Левый берег» ушел на 2-м месте в группе «А» Второй лиги, отставая всего на два очка от лидера — львовских «Карпат».

Ранее мы сообщали о том, что в Турцию «Левый берег» уехал без главного тренера.

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