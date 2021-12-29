Тренер «Кристалла» рассказал о зимней подготовке команды

«Кристалл» выйдет из отпуска в разгар января.

Херсонский «Кристалл» не смог рассчитывать на успешные выступления в осенней части чемпионата второй лиги (группа «Б»). Подопечные опытного тренера Юрия Кулиша, нередко сталкивавшиеся с некачественным судейством, на зимний перерыв вынуждены были уйти в незавидном турнирном положении – на 15-м месте.

По информации Meta-ratings.com.ua, «Кристалл» вернется из отпуска в разгар января нового года, собравшись в Херсоне. После медицинского обследования и тестирования херсонских футболистов ждет втягивающий цикл, который будет проходить в домашних условиях. Очередные этапы подготовки предусматривают работу над игровыми кондициями – с этой целью «Кристалл» будет проводить контрольные матчи с соперниками из Херсонщины и ближайших регионов – в частности, Николаевской и Одесской областей.

«В этих спаррингах планируем не только поработать над совершенствованием физических и игровых качеств футболистов, но и посмотреть в деле потенциальных новичков, - сказал Meta-ratings.com.ua Юрий Кулиш. – Отбор кандидатов будем проводить тщательным образом, чтобы можно было усилить состав.

На сегодняшний день «Кристалл» покинуло трое 21-летних футболистов – голкипер Максим Ковалев, защитник Ярослав Аннич и полузащитник Максим Крутин».

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