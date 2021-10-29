Тренер «Колоса»: вся наша игра против «Металлиста» была провальной

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов поделился мнением о выездном матче с «Металлистом» (0:1) на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

«Почему проиграли? Потому что очень невыразительно играли сегодня, не было причин нам выиграть. Исходя из того, как мы выглядели на футбольном поле, совершенно заслуженное поражение.

Провальной была вся игра. «Металлист» столько создал в первом тайме, — могли мы пропустить и больше. Во втором тайме вроде выровняли игру, но голевых моментов так и не создали, поэтому все закономерно.

Все понимают, что «Металлист» — хорошая команда с отличным подбором игроков, это команда уровня Премьер-лиги, и мы ожидали от них хорошей игры. Их натиск — это и болельщики на трибунах, и наш статус как команды УПЛ, их подстегивало играть вперед и идти большими силами.

Тяжело делать выводы по горячим следам, у каждого из наших игроков свои причины такого выступления. Будем разбираться и делать выводы», — сказал Кузнецов в интервью телеканалу «Футбол».

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