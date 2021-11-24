Тренер «Колоса»: только сейчас летние новички начали выкладываться по полной

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Ярослав Вишняк поделился впечатлениями от перенесенного матча третьего тура УПЛ с «Минаем» (1:1).
«По тому, как складывалась игра, для нас ничья и забитый Нуриевым мяч — это, понятно, позитивный результат. С созданием моментов у «Колоса» давняя проблема, это не только сегодняшний матч. И в прошлом сезоне мы маловато забивали с игры – 12 голов из 36-ти.
Работаем над тем, чтобы играть более агрессивно, а не возвращать мяч назад. Но выходит так, как выходит.
В последних матчах мы начали забивать. Есть ощущение, что только сейчас новички прониклись атмосферой «Колоса» и начали выкладываться по полной. Поэтому, надеюсь, к концу года поправим нашу статистику по реализации моментов», — цитирует Вишняка официальный сайт «Колоса».
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