Тренер «Колоса» объявил о больших перестановках в команде

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о кадровых планах клуба на зимний перерыв.

«Думаю, что пять человек покинут «Колос». Полагаю, что четыре-пять новых футболистов нас усилят. Хочу сказать, что Виталий Гавриш завершил карьеру игрока. Теперь он переходит на тренерскую работу», — приводит слова Вишняка ресурс SportArena.

Напомним, что Вишняк стал третьим тренером ковалевской команды в нынешнем сезоне. «Колос» неудачно начал сезон. В минувшем чемпионате команда пробилась в еврокубки с четвертого места. В нынешнем сезоне же начала с вылета в первом же раунде Лиги конференций от карагандинского «Шахтера», а на зимний перерыв ушла на восьмом месте. Причем большую часть дистанции ковалевцы шли около зоны вылета.

Ранее наш сайт рассказал о графике «Колоса» на зимних сборах.



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