Тренер «Колоса» обвинил в поражении от «Львова» игрока своей команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов проанализировал матч против «Львова» (0:1), в котором ковалевская команда потерпела четвертое подряд поражение во всех турнирах.

«Наш игрок Ренан не выполнил предматчевую установку и не находился в той точке, где мы просили. Если бы он всё сделал правильно во время углового соперника, то мяч бы просто не дошел до игрока, забившего гол.



Нам не хватает исполнительского мастерства. Мы владели территориальным преимуществом, комбинировали, но входа в штрафную и голевых моментов было минимум.



Замены, которые мы использовали, только ослабили нас. В концовке матча мы хотели прибавить за счет них, но все оказалось совершенно наоборот», — сказал Кузнецов в интервью телеканалу «Футбол».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You