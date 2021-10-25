Тренер «Колоса»: хотели дать бой «Заре» и сделали это

Главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов поделился эмоциями от матча с «Зарей» (0:1) в рамках двенадцатого тура УПЛ.

«Думаю, что у нас сегодня была достойная игра. Хотели дать бой «Заре», считаю, что мы это сделали. Не впервые наступаем на одни и те же грабли: получаем быстрые и эффективные атаки в площадь наших ворот, которые завершаются результативно.

Думаю, нам сегодня не хватило умения правильно завершать созданные моменты в штрафной площадке. У «Колоса» было много однообразных эпизодов, но они ничем не завершались. Исполнительское мастерство соперника было выше, так как у них были похожие моменты, и они смогли их реализовать», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Зари».

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