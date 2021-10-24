Тренер «Карпат»: постараемся побить рекорд «Mеталлурга»

В 15-м туре группы «А» Второй лиги львовские «Карпаты» отпраздновали девятую викторию кряду, на этот раз, над «Mункачем» (1:0).

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать очередную победу.

«Три очка были завоеваны в трудной борьбе. На установке я говорил подопечным, что уверенность в своих силах - это похвально, но самоуверенность до добра не приводит. К сожалению, достучался не до всех и поэтому без «разбора полетов» не обойдется.

Нужно отдать должное «Mункачу», который сражался отчаянно, чувствовалось, что бывшие игроки «Карпат», которые сейчас выступают за закарпатцев, очень хотели доказать, что с ними рано распрощались. Все же, главное, что мои подопечные, среди которых важно отметить самых опытных - Дениса Кожанова, Андрея Ткачука, Сергея Симинина взяли верх и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Очень хочется побить достижение запорожского «Mеталлурга», одержавшего десять побед кряду во Второй лиге. Это позволит нам реабилитироваться перед болельщиками за антирекорд «Карпат» в этом сезоне, когда мы уступили в трех поединках кряду - двух в чемпионате и кубковом.

Пока же «Карпаты» по потерянным очкам довольно уверенно занимают второе место, дающее право повыситься в классе. Однако успокаиваться рано, ближайшие преследователи — «Диназ», «ЛНЗ», «Эпицентр» хотя и отстают, но будут бороться до конца».

Напомним, что в активе «Карпат» и «Левого берега» по 36 очков, но киевляне сыграли на одну игру меньше.

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